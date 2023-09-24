Росстандарт отменил упрощенные правила для установки нестандартных номерных знаков

1:36 Your browser does not support the audio element. Общество

Росстандарт не выразил поддержку предложению Российской автомобильной федерации (РАФ), которое направлено на упрощение правил установки нестандартных автомобильных номерных знаков типа 1А "квадрат".

Фото: Openverse

Предлагаемые изменения касаются квадратных номерных знаков, которые были введены несколько лет назад. Такие знаки могут быть установлены на обычные крепления иностранных автомобилей, таких как японские и американские, но в соответствии с действующими правилами их разрешено устанавливать только на заднюю часть транспортных средств.

Заместитель председателя Комитета РАФ и коллекционер номерных знаков Петр Шляхин обратился к Техническому комитету при Росстандарте и ГИБДД с просьбой снять это ограничение и разрешить использование таких знаков как спереди, так и сзади.

Предложение объясняется тем, что для некоторых типов автомобилей требуется установка стандартных прямоугольных номерных знаков сбоку, которые могут выступать за габариты автомобиля и представлять опасность для пешеходов, сообщает njcar.ru. Кроме того, такие номерные знаки могут мешать работе штатных датчиков парковки, блокировать систему охлаждения двигателя и загораживать фары.

Национальная федерация производителей регистрационных знаков поддержала данную инициативу, однако Росстандарт рассматривает ее как "неудобную". Согласно данным организации, большинство автомобилей спроектированы с учетом установки стандартных прямоугольных номерных знаков спереди.

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