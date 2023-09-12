Эксперт по фэншуй рассказала, какой фактор важно учесть при выборе квартиры

1:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Поиск удачного варианта для покупки жилья или аренды офиса может быть упрощен с помощью информации о предыдущих жильцах или арендаторах помещения. Этот совет предоставила консультант по фэншуй Татьяна Радостева.

Фото: openverse

По ее мнению, выбрать недвижимость с положительной энергетикой можно, даже если у вас нет знаний в области фэншуй. Для этого просто узнайте, почему предыдущие жильцы или арендаторы покинули это место.

"Жилье обладает благоприятной энергией, если предыдущие владельцы решили переехать из-за того, что им нужно больше пространства или они построили свой собственный дом. Также это может быть случай, когда родители и дети решают разделиться и купить два отдельных жилья. И, конечно, хорошим знаком является ситуация, когда предыдущие владельцы уезжают из-за повышения по работе в другом городе", — отмечает Татьяна Радостева, консультант по фэншуй.

Когда дело касается аренды или покупки помещения под магазин, положительным сигналом может служить тот факт, что предыдущие арендаторы или владельцы расширяют свой бизнес и приобретают более просторное и улучшенное помещение. Однако, если предыдущие собственники уезжают из-за каких-либо негативных обстоятельств, стоит задуматься, действительно ли в этом месте всё в порядке с энергетикой, предупреждает Радостева, как сообщает "Москва24".

Например, предыдущие жильцы могут разводиться, или бизнес предыдущего арендатора может столкнуться с финансовыми трудностями, заключает специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как выбрать квартиру по Фен-Шуй - 7 правил для покупки квартиры