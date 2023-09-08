Общероссийская общественная организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку фильма "Голда. Судный день" с целью определения его соответствия действующему российскому законодательству и предоставить правовую оценку. Это обращение стало следствием заявлений граждан, которые посетили показ данной киноленты и заметили в ней признаки русофобии и попытку разжигания конфликта между русским и еврейским народами.
В обращении подчеркивается, что такие попытки разжигания напряженности между этническими и религиозными группами противоречат задачам сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей, в том числе как определено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Организация также указывает на искажения исторических фактов и русофобский контекст, присутствующий в фильме, который может навредить русско-еврейским отношениям и дискредитировать Россию и СССР. Также обращение отмечает, что в современной Великобритании невозможно было бы допустить публичный показ кинофильма, который бы нарушал репутацию и согласие общества.
Обращение также было направлено министру культуры России Ольге Любимовой.
Фильм "Голда. Судный день" (18+) повествует о премьер-министре Израиля Голде Меир, главную героиню там сыграла Хелен Миррен.
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