Общество "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" обратилось к Генпрокурору из-за "Голда. Судный день"

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Общероссийская общественная организация "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" обратилась к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку фильма "Голда. Судный день" с целью определения его соответствия действующему российскому законодательству и предоставить правовую оценку. Это обращение стало следствием заявлений граждан, которые посетили показ данной киноленты и заметили в ней признаки русофобии и попытку разжигания конфликта между русским и еврейским народами.

Фото: официальный сайт Офицеры России

В обращении подчеркивается, что такие попытки разжигания напряженности между этническими и религиозными группами противоречат задачам сохранения и укрепления традиционных российских духовных ценностей, в том числе как определено в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Организация также указывает на искажения исторических фактов и русофобский контекст, присутствующий в фильме, который может навредить русско-еврейским отношениям и дискредитировать Россию и СССР. Также обращение отмечает, что в современной Великобритании невозможно было бы допустить публичный показ кинофильма, который бы нарушал репутацию и согласие общества.

Обращение также было направлено министру культуры России Ольге Любимовой.

Фильм "Голда. Судный день" (18+) повествует о премьер-министре Израиля Голде Меир, главную героиню там сыграла Хелен Миррен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как Н-А-С-И-Л-О-В-А-Л-И немецких девочек и женщин советские солдаты в1945г. Воспоминания ветерана.