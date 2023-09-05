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Студентов в РФ начнут дополнительно обучать профессиям водителя скорой помощи и санитара

1:22
Общество

Первая в России программа этого вида будет запущена в Чувашии при поддержке Чебоксарского медицинского колледжа. Студенты техникума транспортных и строительных технологий пройдут профессиональную подготовку, включая практику на автомобилях скорой помощи, что позволит им овладеть реальными навыками работы в данной области.

Студентов в РФ начнут дополнительно обучать профессиям водителя скорой помощи и санитара
Фото: openverse.org

В ходе обучения студенты ознакомятся с устройством cкорой помощи, научатся оказывать первую помощь пострадавшим и изучат профессию санитара, сообщает motor.ru. Реализация программы будет осуществлена при сотрудничестве с клиническими больницами и стоматологическими поликлиниками, которые предоставят возможности трудоустройства для выпускников.

Организаторы проекта утверждают, что эта программа обучения позволит студентам развивать навыки совместной работы с врачами и фельдшерами. Эксперты подчеркивают, что в России существует дефицит водителей скорой помощи, и вакансии доступны практически для всех желающих. В связи с этим необходимо установить профессиональные стандарты для данной категории специалистов и привлечь новых людей в эту профессию. В середине августа была представлена новая компактная модель скорой медицинской машины, разработанная на базе Dongfeng Captain-T.

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Обращение водителей.Скорая помощь. г.Чебоксары .28 марта 2023 г.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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