В России отмечен рост заболеваемости ковидом на 19,6% за неделю

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

В течение прошлой недели количество случаев заражения COVID-19 в России выросло на 19,6%. Увеличение числа госпитализаций составило 3,3%. Об этом было сообщено во вторник представителями федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Фото: openverse

Прирост госпитализаций наблюдался в 30 регионах РФ, а рост заболеваемости был зафиксирован в 46 регионах.

По официальным данным штаба, за эту неделю количество выздоровевших увеличилось на 3 104 человека, что на 12,1% больше, чем на предыдущей неделе. За этот период умерло 11 человек.

С начала пандемии в России было зарегистрировано 22 989 632 случая заражения и 22 443 780 случаев выздоровления. Количество погибших составило 399 983 человека.

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