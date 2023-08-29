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В России отмечен рост заболеваемости ковидом на 19,6% за неделю

1:07
Общество

В течение прошлой недели количество случаев заражения COVID-19 в России выросло на 19,6%. Увеличение числа госпитализаций составило 3,3%. Об этом было сообщено во вторник представителями федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В России отмечен рост заболеваемости ковидом на 19,6% за неделю
Фото: openverse

Прирост госпитализаций наблюдался в 30 регионах РФ, а рост заболеваемости был зафиксирован в 46 регионах.

По официальным данным штаба, за эту неделю количество выздоровевших увеличилось на 3 104 человека, что на 12,1% больше, чем на предыдущей неделе. За этот период умерло 11 человек.

С начала пандемии в России было зарегистрировано 22 989 632 случая заражения и 22 443 780 случаев выздоровления. Количество погибших составило 399 983 человека.

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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ COVID-19? | Эффективная профилактика
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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