Жителей деревни на Урале оскорбило название фильма, который у них снимали: "Всех прокляли"

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинской области жители деревни Муратовка попросили продюсера изменить название фильма "Деревня проклятых", который у них снимали. Людей это возмутило, но в кинокомпании проблемы не увидели. Об этом пишет 74.RU.

Фото: "Деревня городище вельский район" by Andrey Muhorin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Продюсеров привлекла в деревню, основанную во второй половине XVIII века, старая деревянная церковь. Поначалу местные жители встретили съёмочную группу радушно, но когда узнали, как будет называться кинокартина, пришли в негодование.

По словам одного из уроженцев Муратовки, жители глубоко возмущены и оскорблены названием "Деревня проклятых". Получается, что всех прокляли, считает мужчина. Он отметил, что люди не против съёмок, но просят поменять название.

Однако продюсер кинокомпании "Пушка" Максим Габула заявил, что в деревне ничего, кроме церкви и окружающей природы, не снимали. И дома жителей в кадр не попадут.

"Никакой связи между названием фильма и деревней нет", — добавил он, заметив, что такой реакцией людей не удивлён.

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