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Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу

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Общество

В Сети появилась видеозапись, на которой продемонстрировано, как жители Приморского края пытаются накричать на большую тигрицу.

Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу
Фото: pixabay.com

Как отмечает vostokmedia.com, мужчины не испугались хищного зверя, которого встретили в Анучинском районе. Подчёркивается, что один из них стал издавать громкие звуки, однако тигрица никак не отреагировала на это.

"Длинная какая!" — подчеркнул второй мужчина, который записывал видео.

Комментаторы добавили, что недавно эта же тигрица прогуливалась рядом с населённый пунктом Виноградовка.

Ранее приморцы обнаружили следы неизвестного животного в районе села Кавалерово. По их словам, на окраинах деревень в последнее время стали часто появляться дикие животные, которых привлекают несанкционированные свалки.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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