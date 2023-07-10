В Сети появилась видеозапись, на которой продемонстрировано, как жители Приморского края пытаются накричать на большую тигрицу.
Как отмечает vostokmedia.com, мужчины не испугались хищного зверя, которого встретили в Анучинском районе. Подчёркивается, что один из них стал издавать громкие звуки, однако тигрица никак не отреагировала на это.
"Длинная какая!" — подчеркнул второй мужчина, который записывал видео.
Комментаторы добавили, что недавно эта же тигрица прогуливалась рядом с населённый пунктом Виноградовка.
Ранее приморцы обнаружили следы неизвестного животного в районе села Кавалерово. По их словам, на окраинах деревень в последнее время стали часто появляться дикие животные, которых привлекают несанкционированные свалки.
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