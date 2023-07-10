Жители Приморского края попытались накричать на тигрицу

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

В Сети появилась видеозапись, на которой продемонстрировано, как жители Приморского края пытаются накричать на большую тигрицу.

Фото: pixabay.com

Как отмечает vostokmedia.com, мужчины не испугались хищного зверя, которого встретили в Анучинском районе. Подчёркивается, что один из них стал издавать громкие звуки, однако тигрица никак не отреагировала на это.

"Длинная какая!" — подчеркнул второй мужчина, который записывал видео.

Комментаторы добавили, что недавно эта же тигрица прогуливалась рядом с населённый пунктом Виноградовка.

Ранее приморцы обнаружили следы неизвестного животного в районе села Кавалерово. По их словам, на окраинах деревень в последнее время стали часто появляться дикие животные, которых привлекают несанкционированные свалки.