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Жителей села в Приморском крае напугали следы неизвестного животного в тайге

Происшествия

Жители населённого пункта Кавалерово в Приморском крае напуганы из-за обнаружения следов неизвестного животного. По их словам, они могут принадлежать тигру, передаёт vostokmedia.com.

Жителей села в Приморском крае напугали следы неизвестного животного в тайге
Фото: pixabay. com

Как отмечает издание, на фотографии, поступившей в редакцию от подписчика, хорошо виден след косули, а рядом с ним — какого-то более крупного зверя. Жителям посёлка рекомендуют соблюдать осторожность в окрестной тайге.

Журналисты также связались с опытным охотником и поинтересовались, часто ли около деревни замечают тигров. Мужчина пояснил, что хищники выходят регулярно.

По его словам, следы, запечатлённые на снимке, действительно могут принадлежать тигру.

Ранее стало известно, что дикие животные передвигаются вокруг населённых пунктов в Приморском крае из-за большого количества несанкционированных свалок, которые привлекают их внимание.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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