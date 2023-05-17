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Выяснились подробности задержания женщин, пытавшихся продать грудного ребёнка в Москве

1:09
Общество

Правоохранители сорвали сделку по продаже младенца на севере Москвы. Задержанию женщин, пытавшихся продать новорождённую девочку, способствовали владельцы ресторана.

Выяснились подробности задержания женщин, пытавшихся продать грудного ребёнка в Москве
Фото: pixabay. com

Три женщины хотели продать ребёнка за 60 тысяч рублей. Сделку договорились провести в ресторане японской кухни.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми.

Помощь в проведении операцию по задержанию злоумышленниц оказали владельцы заведения общепита. Они предоставили подходящее место, которое хорошо фиксировалось камерами видеонаблюдения.

"Было оговорено, что продавщицы младенца придут примерно в 6 вечера. Однако женщины с 8-дневной девочкой на руках появились только в 21:50, то есть, их пришлось ждать примерно 4 часа", — цитирует слова предпринимателя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

После 10-митутного общения и передачи денег произошло само задержание женщин, решивших заработать на продаже грудного младенца.

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Женщины ПРОДАЛИ РЕБЁНКА за 60 тысяч рублей!
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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