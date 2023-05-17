Правоохранители сорвали сделку по продаже младенца на севере Москвы. Задержанию женщин, пытавшихся продать новорождённую девочку, способствовали владельцы ресторана.
Три женщины хотели продать ребёнка за 60 тысяч рублей. Сделку договорились провести в ресторане японской кухни.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали медиков по подозрению в торговле детьми.
Помощь в проведении операцию по задержанию злоумышленниц оказали владельцы заведения общепита. Они предоставили подходящее место, которое хорошо фиксировалось камерами видеонаблюдения.
"Было оговорено, что продавщицы младенца придут примерно в 6 вечера. Однако женщины с 8-дневной девочкой на руках появились только в 21:50, то есть, их пришлось ждать примерно 4 часа", — цитирует слова предпринимателя интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
После 10-митутного общения и передачи денег произошло само задержание женщин, решивших заработать на продаже грудного младенца.
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