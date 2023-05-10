Представители правительства Тюменской области прокомментировали информацию, согласно которой патрульные поймали ответственного за пожар диверсанта.
"На самом деле этот мужчина — пеший путешественник", — заявили в информцентре, передаёт nashgorod.ru.
По данным СМИ, женщины-патрульные связали прохожего и приковали его к дереву. Власти призвали местных жителей так не поступать. Как напомнили чиновники, в этом случае необходимо сообщить о подозрениях полицейским.
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