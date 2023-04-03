В столичный парк Сокольники перестанут пускать собачников — всё загадили

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Уже в ближайшее время владельцы собак могут потерять возможность гулять с ними на территории парка Сокольники. Таково желание местных жителей.

Проживающие рядом с парком Сокольники жители обратились к муниципальным депутатам с требованием запретить на территории этой зоны выгул собак. Жителей нервирует всё более растущее здесь количество продуктов жизнедеятельности животных, которые их владельцы не убирают за своими любимцами. Поскольку хозяева собак отказываются это делать, несмотря на все устные и письменные призывы, территорию парка могут закрыть для собачников. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно новости".

Он рассказывает о встрече местных жителей с депутатами района. Один из участников встречи выразил негодование по поводу поведения собачников, которые не убирают за своими животными. Если центральная аллея всё ещё сохраняет свою привлекательность, то, по словам мужчины, в глубине парка уже невозможно гулять.

Мужчина подчеркнул, что проблема не решается четыре года, и дома постоянно приходится отмывать ботинки, либо покупать новые. Глава парка высказался в пользу радикального решения — закрытия всей территории для выгула собак. Для этого необходимо собрать подписи местных жителей.

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