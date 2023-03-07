В Москве резко подскочил спрос на iPhone из-за новых санкций

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за новости о запрете на ввоз в Россию смартфонов дороже 300 долларов москвичи смели все запасы iPhone. К примеру, 13-й модели в продаже почти не осталось.

В Москве массово увеличился спрос на дорогие модели iPhone после того, как стало известно, что США запретит поставку в нашу страну смартфонов дороже 300 долларов. Как сообщает VPost, москвичи активно скупают эти смартфоны во всех крупных сетях, и за неделю количество доступных моделей уменьшилось в несколько раз. Самые старые и наиболее популярные модели уже полностью раскуплены.

К примеру, в московском торговом центре "Европолис" на выходных выстроилась очередь, и здесь теперь осталось совсем немного "яблочных" телефонов, а продавцы не способны ответить на вопрос о том, когда состоится новая поставка. Если на сайтах популярных ритейлеров ещё в начале февраля реализовывалось по 300 новых смартфонов, то сейчас — менее 130.

Сообщается, что некоторые смартфоны продаются уже в последних экземплярах и в Подмосковье. К примеру, iPhone 13 почти не осталось в наличии, а стоимость iPhone 11 начинается от 42 тысяч рублей. В крупных сетях утверждают, что новые поставки обязательно будут, но не уточняют когда.

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