Эксперт: местные вандалы будут портить только что благоустроенные дворы в Татарстане

В Татарстане власти запустили проект "Наш двор", в рамках которого в 2023 году будет благоустроено 9,5 тысячи дворов. Однако руководитель проекта Арина Петрова уверена, что приведённые в порядок придомовые территории всё равно пострадают от рук вандалов.

"Вандализм есть, никуда мы от него не денемся. Есть разные дворы: где-то жители очень сильно присваивают себе территорию после благоустройства и следят за тем, как их дети и приходящие гости используют двор, делают замечания. Но есть совершенно противоположные дворы, где не ценят то, что было установлено", — сказала Петрова в беседе с inkazan.ru.

Куратор рассказала, что в в каких-то случаях то, что сломали или испортили нерадивые граждане, может починить или исправить подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Если же разрушения, нанесённые вандалами, уже не поддаются исправлению, представители УК проводят с гражданами разъяснительные беседы.

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