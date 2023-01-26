Жительница Омска оклеветала мужа и теперь ей грозит реальный срок

Жительница Омска во время суда призналась, что оклеветала своего мужа по личным мотивам. Об этом пишет издание gorod55.ru.

8 декабря 2021 года женщина заявила, что против неё совершено тяжкое преступление. Но во время судебного разбирательства женщина от своих слов отказалась, объяснив, что оболгала мужа.

Против неё возбуждено уголовное дело, ей грозит 1 год и 9 месяцев лишения свободы за заведомо ложный донос.

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