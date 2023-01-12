Актриса Татьяна Кравченко опровергла обвинения Стаса Садальского в алкоголизме

Актриса театра и кино Татьяна Кравченко резко ответила на обвинения Станислава Садальского в алкоголизме. Артистка отметила, что никогда не позволяла себе подобных вещей.

Кравченко прокомментировала своё отсутствие на спектакле в Санкт-Петербурге, которое связано с нежеланием выходить на одну сцену с Садальским из-за его клеветы в адрес директора "Ленкома" Марка Варшавера.

Актриса подчеркнула, что в театре "железная дисциплина и артисты за подобные проступки увольнялись".

"За всё время моей долгой актёрской карьеры в театре, в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съёмки. В "Ленкоме" это вообще было невозможно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня", — заключила актриса изданию "МК".

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