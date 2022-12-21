Метеоролог Позднякова: следующий год может быть аномально жарким

Метеорологи Великобритании прогнозируют аномальную жару в 2023 году. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, что это значит для России.

"Когда мы говорим о том, что год будет самым тёплым, речь всегда идёт о том, что год будет тёплым с учётом всей температуры на всем северном земном полушарии", — приводит слова специалиста Общественная Служба Новостей.

Однако для России это может ничего и не означать, а температура воздуха на территории страны может и не измениться.

"Среднегодовая температура в России в последние годы всегда идёт с положительной аномалией. Она может быть чуть больше или чуть меньше, но это вовсе не означает, что следующее лето будет таким же жарким, как предыдущее", — указала Позднякова.

Среднегодовая температура складывается из всех сезонов, и, соответственно, лето может быть жарким, а весна и осень с нулевой аномалией, заключила метеоролог.

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