Правительство Британии упрекают метеорологов в том, что они не спрогнозировали морозы. Власти не исключают, что придётся прибегать к веерным отключениям, сообщает EADaily.
Из-за беспечности синоптиков в стране израсходовали пятую часть запасов газа, поэтому британцам придётся испытать на себе веерные отключения.
Сообщается, что если бы эксперты предвидели сильные морозы, чиновники позаботились бы заранее о запасах газа для удовлетворения спроса.
"Если вы ошибаетесь в прогнозировании погоды, особенно в экстремальных условиях, это может быть катастрофическим", — укорил синоптиков энергетический аналитик Тони Джордан.
Спрос на отопление продолжает возрастать, поэтому оператор энергосистемы готовится к веерным отключениям подачи тепла в период с 17.00 до 19.00.
Прогнозируется, что Европу ждёт самая суровая зима за последние полвека.
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