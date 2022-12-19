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В Британии клеймят метеорологов, которые проглядели мороз: веерные отключения

Мир

Правительство Британии упрекают метеорологов в том, что они не спрогнозировали морозы. Власти не исключают, что придётся прибегать к веерным отключениям, сообщает EADaily.

В Британии клеймят метеорологов, которые проглядели мороз: веерные отключения

Из-за беспечности синоптиков в стране израсходовали пятую часть запасов газа, поэтому британцам придётся испытать на себе веерные отключения.

Сообщается, что если бы эксперты предвидели сильные морозы, чиновники позаботились бы заранее о запасах газа для удовлетворения спроса.

"Если вы ошибаетесь в прогнозировании погоды, особенно в экстремальных условиях, это может быть катастрофическим", — укорил синоптиков энергетический аналитик Тони Джордан.

Спрос на отопление продолжает возрастать, поэтому оператор энергосистемы готовится к веерным отключениям подачи тепла в период с 17.00 до 19.00.

Прогнозируется, что Европу ждёт самая суровая зима за последние полвека.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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