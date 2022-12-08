В деле экс-главы ГИБДД Ставрополья вскрылось ещё 119 эпизодов взяточничества

Бывший глава ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, в особняке которого в своё время был обнаружен унитаз из золота, оказался ещё более нечист на руку, чем было известно до этого.

Как пишет newstracker.ru, в деле Сафонова и его команды вскрылись ещё 119 новых случаев получения взяток, о которых было неизвестно до этого.

Следователи подозревают, что Сафонов и его подчинённые были частью организованной преступной группировки. В отношении бывшего главы ГИБДД и его коллег открыты уголовные дела по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества и взяточничестве.

В прошлом году Сафонов вместе со своими коллегами был задержан. Правоохранители подозревали его в получении взяток суммарно на 19 миллионов рублей. После задержания у экс-главы ставропольского ГИБДД и его родных было конфисковано имущество, в том числе 21 дом и шесть автомобилей, на сумму 180 миллионов рублей.

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Сафонов арестован. Чей на самом деле дворец?