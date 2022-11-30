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Суд отклонил апелляцию "левобережного маньяка" из Омска

Общество

Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, приговор, вынесенный "левобережному маньяку" из Омска вступил в свою законную силу, а апелляция обвиняемого была отклонена.

Суд отклонил апелляцию "левобережного маньяка" из Омска

По сообщению gorod55.ru, преступник орудовал летом 2020 года. Он срывал украшения с женщин в подъездах Кировского округа. Маньяк успел напасть на трёх женщин, причём одну из них несколько раз ударил ножом, отчего та скончалась на месте.

Обвиняемый частично признал свою вину, позже, 31 августа 2022 года суд вынес ему приговор — 18 лет колонии строгого режима, а также выплату моральной компенсации жертвам его нападений в размере 2,5 миллионов рублей.

"Левобережный маньяк" остался недоволен решением суда и подал апелляцию в новосибирский Пятый апелляционный суд общей юрисдикции. Однако апелляционный суд принял решение оставить приговор без изменений.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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