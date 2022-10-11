Суд Швейцарии отклонил апелляционный иск России по делу бывшей структуры ЮКОСа. Согласно информации, теперь Москва обязана выплатить Youkos Capital 2,65 миллиарда долларов.
"Речь идёт о части кредитов, выделенных со стороны Youkos Capital компании Youkos Oil Company до того, как она потерпела банкротство в 2006 году", — пишет Keystone ATS.
При этом аналитики указывают, что компании будет очень сложно получить выплаты, несмотря на решение швейцарского суда.
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