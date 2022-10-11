Суд Швейцарии отклонил апелляцию РФ по делу ЮКОСа

Суд Швейцарии отклонил апелляционный иск России по делу бывшей структуры ЮКОСа. Согласно информации, теперь Москва обязана выплатить Youkos Capital 2,65 миллиарда долларов.

"Речь идёт о части кредитов, выделенных со стороны Youkos Capital компании Youkos Oil Company до того, как она потерпела банкротство в 2006 году", — пишет Keystone ATS.

При этом аналитики указывают, что компании будет очень сложно получить выплаты, несмотря на решение швейцарского суда.