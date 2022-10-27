Таролог о будущем лидера Украины: "Зеленский получит по заслугам"

Таролог Арина Воротникова предсказала будущее нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт отметила, что Зеленский старается показать всем, что прав, хотя на самом деле далеко не так уверен в своих действиях и поступках.

По словам Воротниковой, одна из проблем украинского президента в том, что он не владеет стопроцентными фактами, и это обстоятельство заставляет его метаться и разрываться между ненадёжной имеющейся информацией.

"Будет метаться между фактами, не имея существенных доказательств какого-либо из них. Такие действия не приведут его ни к чему хорошему", — предупредила таролог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Но главное — Зеленский не сможет выйти сухим из воды после всего того, что сделал, ему за всё придётся заплатить, уверена эксперт.

"Зеленский получит по заслугам. Такая его двойная игра обязательно будет наказана. Как именно он будет расплачиваться, сложно пока сказать, но ответ за его действия будет серьезным", — подчеркнула Воротникова.