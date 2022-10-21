Турецкий политолог: Зеленский пойдёт на переговоры с РФ, если США дадут добро

Украинский лидер Владимир Зеленский даст согласие на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если это одобрят США. Такую точку зрения высказал турецкий политолог Хюсейн Багджи.

Таким образом эксперт прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пообещал организовать телефонный разговор Путина и Зеленского в ближайшем будущем.

"Это вполне ожидаемое заявление президента Турции, который прилагает значительные усилия для урегулирования украинского кризиса. Но, к сожалению, будет так, как скажут США. Определяющую роль в согласии Зеленского на переговоры с Путиным сыграет Байден", — сказал Багджи в беседе с ТАСС.

Ранее Эрдоган сообщил о намерении устроить переговоры по телефону между Путиным и Зеленским, отметив, что российский лидер сейчас "более открыт для диалога, чем раньше".