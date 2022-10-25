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Путин о качестве снаряжения для СВО: Современное, удобное, эффективное

Общество

Владимир Путин рассказал, на что нужно ориентироваться при обеспечении участников СВО снаряжением.

Президент РФ объяснил, что при оценке потребностей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, не стоит придерживаться установленных ранее нормативов.

"Нужно ориентироваться на реальные потребности, снаряжение для СВО должно быть современным, удобным и эффективным", — объяснил российский лидер.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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