Шаманы России провели совместное камлание в поддержку участников СВО

Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол обратился к своим коллегам из России и других стран после общего обряда, проведённого в поддержку российских военнослужащих, участвующих в СВО на Украине.

"Шаманы Великой родной нашей России. Вы все молодцы. Очень нужные обряды провели. Всем шаманам России желаю счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины, и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, и неуязвимые были от пуль и от опасности. За Россию. За Мир", — приводит его слова управление верховного шамана на своей странице "ВКонтакте".

Согласно информации на странице, совместное камлание "в защиту нашей земли, наших людей, нашего Отечества, для поднятия и укрепления духа наших воинов, для достижения победы над всеми врагами Великой Светлой России" было проведено 9 октября, начиная с девяти часов утра по московскому времени. Судя по комментариям, к совместному обряду присоединились шаманы во многих регионах России и за рубежом.

С десятого октября ВС РФ начали наносить массированные ракетные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины.