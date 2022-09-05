Кадыров объяснил слова о своём уходе: сам никогда никуда не просился

Рамзан Кадыров прокомментировал своё заявление о желании уйти на покой.

Глава Чечни объяснил, что на мысли о необходимости не задерживаться на своей должности его навела информация из интернета о том, что он долго находится на посту (15 лет). После этого Кадыров изменил своё мнение, так как узнал, что некоторые руководители работают по 27 лет.

Чеченский лидер заверил, что никто не предлагал ему должности, и что он сам никогда никуда не просился.

Кадыров уверен, что руководство Чечней — "его священная должность", он несёт ответственность перед народом и президентом.

"У меня одна мечта — быть мэром Грозного. На другую должность я не пойду, у меня опыта такого нет", — объяснил Кадыров.

Руководитель Чеченской республики сказал, что уйдёт со своего поста только в том случае, если его попросит народ или президент.

Кадыров отметил важность противостояния всего народа Западу. Спецоперация на Украине, по его словам, помогает сохранить традиционные ценности в стране.