Садальский о стратегии США: "Свои санкции снимают, но Европе не разрешают"

Станислав Садальский высказался о США, которая, по его мнению, выигрывает от санкций против России, разваливая заодно Европу.

Актёр обратил внимание на заявления США об отсутствии ограничений на получение виз для граждан РФ.

"Сначала вводят санкции, потом заставляют ЕС ввести такие же. Потом свои санкции снимают, но Европе не разрешают. В итоге страдает ЕС, а США в шоколаде. Идеальная стратегия, в результате Америка выигрывает", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что представления о США как о рае земном — в корне не верны.

"Это не правда, жизнь очень дорогая — был много раз и больше не хочу! Заболеть в Америке, не имея страховки, подобно смерти. Похоже — США разваливают Европу", — выразил своё мнение артист.

Ранее Станислав Садальский объяснил, что открытие магазинов беспошлинной торговли для привилегированных слоёв российского общества приводит к неравенству россиян.