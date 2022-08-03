Депутат ГД Попов об отрывке гей-порно на "России 1": В информационных целях

Телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заверил, что во фрагменте из гей-порно, показанного в программе "60 минут" на канале "Россия 1", не было пропаганды ЛГБТ.

Попов уверен, что вся шумиха вокруг показанного отрывка из фильма для взрослых "не стоит выеденного яйца".

Ведущий программы 60 минут объяснил, что видео было показано "исключительно в информационных целях".

"Два мужика в трусах занимались, вероятно, непотребством, похожим на борьбу. Всё это было сделано исключительно в информационных целях осознанно мной. Мы лишь показали зрителям, на кого собираются поменять в Одессе наши соседи памятник Екатерине II. Что там кого смутило, я не понимаю", — цитирует слова Попова издание "Подъём".

Он обратил внимание на то, что абсолютно голые тела на ТВ не демонстрировались. Телеведущий считает, что у тех, кого смутили кадры, проявились, вероятно, собственные комплексы.

Ранее Мария Шукшина назвала дичью инициативу создать в России ЛГБТ-центры для подростков.