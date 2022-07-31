Мария Шукшина прокомментировала инициативу уполномоченного по защите прав ребёнка при президенте РФ Марии Беловой-Львовой работать с трудными подростками в ЛГБТ-центрах.
Актриса опубликовала фрагмент выступления Беловой-Львовой, в которой говорится о том, что с подростками, вставшими на скользкий путь нетрадиционных сексуальных отношений, будут взаимодействовать в специальных "пространствах". Там, по словам специалиста, с подрастающим поколением будут делать проекты, создавать движения. Она отметила, что ребята очень талантливые и могут получить свою историю успеха.
Марии Шукшиной такая идея не понравилась.
"Что за центры с ЛГБТ подростками которые она предлагает развивать В России? Почему она не предлагает убрать пропаганду ЛГБТ и лечить подростков которые себя таковыми считают? Что за дичь вообще происходит от официальных лиц?" - возмутилась заслуженная артистка России.
Ранее Мария Шукшина пожаловалась председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на то, что российское телевидение работает по украинскому заказу.
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