Михаил Шахназаров отчитал Шевчука и Галкина: "Родина — это не бабушка"

Журналист и политолог Михаил Шахназаров обратился к лидеру "ДДТ" Юрию Шевчуку и Максиму Галкину с обличительной речью. Он упрекнул звёзд в высоком самомнении.

Михаил Шахназаров периодически критикует знаменитостей из-за их позиции по поводу спецоперации на Украине. Он упрекает артистов в том, что именно в России они заработали свои состояния.

Политолог считает, что супруг Аллы Пугачёвой уехал из России в самый трудный для неё период.

"Он говорит: "Я потерял на рекламе, потерял на том, потерял на этом. А то, что люди теряют здоровье, жизни. Это как? С такими приоритетами не надо возвращаться", — заявил Шахназаров.

Досталось от Шахназарова и Юрию Шевчуку, который обратился с антивоенными речами к публике на концерте в Уфе.

"Родина, Юрий, это не бабушка, которая торгует картошкой. Родина — это уважение к себе. И, выходя на сцену с такими речами, вы прежде всего показываете неуважение к себе", — сказал журналист.

Ранее Юрий Шевчук объяснил, на чьей он стороне в споре эмигрантов и тех, кто остался в России. Он считает, что "рубиться нужно тут, а нет там".