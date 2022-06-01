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Автор Елена Былкина

Шевчук вмешался в спор уехавших и оставшихся: "Рубиться не там, а здесь"

Общество

Музыкант Юрий Шевчук объяснил, на чьей он стороне в споре эмигрантов и тех, кто остался в России.

Шевчук вмешался в спор уехавших и оставшихся: "Рубиться не там, а здесь"

Лидер группы "ДДТ" назвал сегодняшнюю ситуацию в России странной. Он не приветствует разногласия между теми, кто покинул РФ и теми, кто не эмигрировал.

"Уехавшие — интеллигенция, замечательные журналисты. Я их всех уважаю. Но они начинают говорить, что те, кто остался в России, они остались… вот в такой стране. Говорят, что это очень нехорошо. Оставшиеся же говорят, а что же вы струсили и сбежали", — объяснил Шевчук в интервью израильскому телеканалу.

Он призвал "рубиться за светлую и добрую Россию не там, а здесь". Он считает, что россиянам стоит объединиться и обняться.

"Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России", — выразил свою позицию музыкант.

Ранее Шевчук рассказал, какие злоключения его ждали после того, как он на своих концертах стал критиковать спецоперацию на Украине. На него завели дело об административном правонарушении. После этого дело направил в суд, однако судебные органы переслали материалы расследования в полицию на доработку.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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