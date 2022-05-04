В Госдуме готовят закон о предоставлении бесплатного жилья молодым семьям

Депутаты Госдумы готовят законопроект о предоставлении бесплатного жилья молодым семьям. Предполагается, что срок проживания в таких квартирах будет бессрочным, сообщила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

"Нужно социальное жильё, построенное за бюджетный счет. Эти квартиры должны передаваться молодой семье, которая встала в очередь. Форма — социальный найм, без права приватизации и продажи", — рассказала депутат "Парламентской газете".

Останина уточнила, что молодые семьи, их дети и внуки смогут жить в полученных квартирах столько, сколько захотят. Однако такое жильё будет запрещено приватизировать и продавать.

Парламентарий считает, что вопрос с обеспечением доступным жильём молодых семей в настоящее время не решает даже действующая льготная ипотека. Поэтому в Госдуме создаётся рабочая группа по подготовке проекта закона о социальном найме квартир.