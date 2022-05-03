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Автор Петр Ермилин

В Госдуме спешат: профсоюзы не обсуждали переход на четырехдневную неделю

Общество

Пока страна догуливает первые майские праздники, в Госдуме продолжают работать и пополнять информационное пространство новостями. Так, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий ЛДПР, утром 3 мая немало удивил россиян, сообщив, что переход к четырёхдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего.

В Госдуме спешат: профсоюзы не обсуждали переход на четырехдневную неделю

На это тут же отреагировали в профсоюзах, отметив, что на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений этот вопрос пока даже не обсуждался. Об этом РИА Новости сообщила замкоординатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.

Напомним, первым о возможном переходе страны на четырёхдневную рабочую неделю сказал Дмитрий Медведев, случилось это в 2019 году, когда он еще был премьер-министром. Он приводил в пример компании, которые после введения четырехдневки показали рост производительности труда, а также указывал на необходимость новых подходов к организации труда, в том числе гибких графиков и дистанционных форматов.

"Весьма вероятно, что будущее — за 4-дневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", — отмечал он.

Вот и позже, уже в статусе зампредседателя Совбеза Медведев периодически поднимает эту тему. Так, в 2021 году он предложил "делать это в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три". Дмитрий Анатольевич подчеркивает, что "переход на должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы, при этом зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне".

При этом среди россиян мнения по данному вопросу разделились. Довольно многие боятся снижения дохода из-за перехода на четырехдневную рабочую неделю, а примерно четверть в прошлом году были уверены, что справятся в том же объеме со своими обязанностями за четыре дня.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
Темы ярослав нилов дмитрий медведев
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