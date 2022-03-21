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Автор Светлана Нерадовская

The New Yorker: Зеленский является лидером президентской гонки 2024 года в США

Общество

В президентской гонке 2024 года в США появился неожиданный лидер. Им стал нынешний глава Украины Владимир Зеленский. Такими данными поделился американский комик Энди Боровиц в материале для издания The New Yorker.

The New Yorker: Зеленский является лидером президентской гонки 2024 года в США

О том, что Зеленский лидирует в гонке за президентское кресло США как среди представителей республиканской, так и среди членов демократической партии, говорят результаты опроса, проведённого Институтом исследований общественного мнения при Университете Миннесоты. Голоса потенциальных американских избирателей распределились так: за Зеленского свой голос отдали 51% опрошенных, нынешнего лидера страны поддержали 23%, за экс-президента США проголосовали 17%.

Организатор опроса Дэвис Логсдо отметил, что такой высокой процент голосов, который получил от американцев Зеленский, является максимальным, который когда-либо получали украинские политические деятели. Будущих избирателей не смутило ни то, что Зеленский не является гражданином США, ни его недостаточное знание английского языка.

16 марта Зеленский выступил в режиме видеосвязи перед обеими палатами Конгресса США с требованием ужесточить санкции против России и всех российских политиков за "агрессию против Украины".

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Обращение Зеленского к Конгрессу США, 16 марта 2022
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Темы сша опрос украина владимир зеленский
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