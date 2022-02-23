Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"

Светская обозревательница Божена Рынска уверена, что запрет для депутатов РФ и членов их семей вести красивую жизнь за границей — пустой звук. Дети российской элиты, по её мнению, продолжат пользоваться всеми благами Запада.

Все тяготы запретов, на её взгляд, лягут на "середняков".

Журналистка отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который уверил, что для российских депутатов и их родственников отныне закрыты Милан, Сен-Тропе и Антверпен.

Такая угроза Рынске показалась неубедительной. Она призвала "надавать по мордасам" европейским "лицемерным политикам и проституткам".

"Испугал ежа голой ***. Как милиционер у Зощенко: накажу тебя, не дам тебе цветочка. Да накажешь ты, *** лицемерное, середняков. Владельца митбольной условного. А детей Якунина и Нарышкина будешь принимать. И *** им нализывать. И Петрюс наливать. И счёта ты закроешь условному Игорю Малашенко, тому, у кого до миллиона, понятно, как заработанному. А счёта Якуниных и Нарышкиных ты, говна такая, не тронешь. Потому что они под ярд. А это выгодно", — негодует знаток светской жизни в своём Telegram-канале.

Рынска отметила, что у многих наследников состоятельных людей в Великобритании есть визы инвесторов стоимостью 3 млн долларов.

"Поэтому ездили и будут ездить. А твои коллеги кланяться будут", — заключила Божена.

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