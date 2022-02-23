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Автор Елена Былкина

Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"

Общество

Светская обозревательница Божена Рынска уверена, что запрет для депутатов РФ и членов их семей вести красивую жизнь за границей — пустой звук. Дети российской элиты, по её мнению, продолжат пользоваться всеми благами Запада.

Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"

Все тяготы запретов, на её взгляд, лягут на "середняков".

Журналистка отреагировала на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который уверил, что для российских депутатов и их родственников отныне закрыты Милан, Сен-Тропе и Антверпен.

Такая угроза Рынске показалась неубедительной. Она призвала "надавать по мордасам" европейским "лицемерным политикам и проституткам".

"Испугал ежа голой ***. Как милиционер у Зощенко: накажу тебя, не дам тебе цветочка. Да накажешь ты, *** лицемерное, середняков. Владельца митбольной условного. А детей Якунина и Нарышкина будешь принимать. И *** им нализывать. И Петрюс наливать. И счёта ты закроешь условному Игорю Малашенко, тому, у кого до миллиона, понятно, как заработанному. А счёта Якуниных и Нарышкиных ты, говна такая, не тронешь. Потому что они под ярд. А это выгодно", — негодует знаток светской жизни в своём Telegram-канале.

Рынска отметила, что у многих наследников состоятельных людей в Великобритании есть визы инвесторов стоимостью 3 млн долларов.

"Поэтому ездили и будут ездить. А твои коллеги кланяться будут", — заключила Божена.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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