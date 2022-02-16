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Автор Олег Артюков

В Москве задержали политолога и члена тайной организации Валерия Соловья

Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына Павла. У них дома прошёл обыск, силовики изъяли всю технику.

В Москве задержали политолога и члена тайной организации Валерия Соловья

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что с обыском к Валерию Соловью пришли в среду утром. Продолжался обыск семь часов, после чего экс-профессора и его сына забрали на допрос.

В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти, вражды, совершенные с использованием служебного положения или угрозой применения насилия или организованной группой).

Валерий Соловей на протяжении одиннадцати лет был профессором МГИМО, но в 2019 году с ним не продлили контракт. Сам Соловей утверждал, что прекратил свою преподавательскую деятельность по политическим причинам.

После этого экс-профессор прославился как специалист по странным комментариям. В сентябре 2020 года Валерий Соловей в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону признался, что является "ассоциированным членом" некой могущественной тайной организации.

"Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций", — сказал Соловей.

По словам Соловья, членство в данном сообществе позволяет ему "иметь интеграцию в довольно широкие круги истеблишмента, причем не только в России, но и в европейской и северо-американской части Ойкумены".

Не можем говорить об этом со полной уверенностью, но кажется, после этого Гордон Соловья более на интервью не приглашал.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
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