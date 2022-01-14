В ЕГЭ нужны аккуратные изменения, считают в Рособрнадзоре

В Рособрнадзоре выступили за осторожное внедрение изменений ЕГЭ (единого государственного экзамена). Такую позицию озвучил руководитель ведомства Анзор Музаев в беседе с изданием "Москва 24".

Музаев подчеркнул, что "резкие перекосы" в этом вопросе недопустимы, потому что на любые перемены в формате проведения и содержании экзамена школьники и их родители реагируют очень остро и болезненно.

"Сейчас в экзамене большинство заданий — это задания с развернутым ответом, где выпускник может продемонстрировать различные важные для него в будущем навыки", — напомнил Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что ЕГЭ даёт выпускнику школы возможность поступления в любое высшее учебное заведение страны без дополнительных испытаний вуза, только по итогам экзамена.

При этом, по словам Музаева, в Рособрнадзоре рады конструктивной критике, и стараются принимать её во внимание.

"Мы считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво и последовательно", — подытожил глава ведомства.

Ранее представители Рособрнадзора отмечали, что для полного отказа для итоговой аттестации в формате ЕГЭ нет оснований, потому что это, по их мнению, может отрицательно сказаться на качестве образования в РФ. Они назвали ЕГЭ эффективным инструментом отбора школьников в высшие учебные заведения России.

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