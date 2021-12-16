В Госдуме заявили, что регионы одобрили законопроект о QR-кодах

Руководитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что власти российских регионов поддержали инициативу о введении QR-кодов в общественных местах. По словам депутата, политики выступили за принятие законопроекта в первом чтении.

"Да, регионы поддерживают законопроект к первому чтению. Всего поступило более 160 отзывов", — отметил Пискарёв в беседе с РИА Новости.

Российские парламентарии в четверг, 16 декабря, рассмотрят законопроект о QR-кодах. Если его примут, то посещать массовые мероприятия, заведения общепита и другие места смогут только люди с соответствующим документом. Данная антикоронавирусная мера будет действовать до первого июня 2022 года.

Ранее инициативу раскритиковали следующие фракции Госдумы:

КПРФ;

ЛДПР;

"Справедливая Россия";

"Новые люди".

Законопроект поддержали только в "Единой России". Однако депутаты подчеркнули, что меру нужно доработать и учесть особенности регионов нашей страны. Они отличаются погодными условиями и доступностью общественного транспорта, напомнил председатель партии Владимир Васильев.

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