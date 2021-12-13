Садальский и Гордон восприняли отмену QR-кодов на транспорте как победу

Станислав Садальский назвал известие о том, законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме, лучшей новостью за 2021 год. Ликует также правозащитница Екатерина Гордон.

Садальский назвал власти Татарстана, Хабаровска и некоторых других регионов "прогнувшимися". Актёр упрекнул руководство данных регионов в том, что они спешили выполнить приказы из Москвы.

"Закона не будет, а коды на транспорте есть", — озвучил парадокс Садальский.

Свой восторг по поводу того, что закону о QR-кодах дали обратный ход, выразила и юрист Екатерина Гордон.

"Мы и есть Россия! Каждый, кто топил и топит против куркодов, каждый кто писал, призывал и не боялся высказаться — каждый должен знать, что это его личная победа. Это так мало, но так много! Мы против куркодов и неоправданных ограничений прав человека! Мы против попрания Конституции и человеческой сути в целом. Мы не товар, нам не нужно присваивать код! Топим дальше!" — написала Гордон в своём Instagram.

Депутат Госдумы Вячеслав Володин объяснил ранее, что решение снять с рассмотрения законопроект — "результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан”.

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