СПЧ: коррупцию необходимо прировнять к госизмене

Меру наказания за преступление и само коррупционное деяние предлагают прировнять к государственной измене. С такой инициативой выступил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.

Кабанов сравнил коррупцию с военной присягой, в случае нарушения которой, провинившийся несёт серьёзную ответственность.

"Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является. Например, военный изменяет присяге в любой форме — это измена родине. А коррупционер — он же изменяет гражданской присяге — тоже самое, но почему у него ответственность меньше?", — пояснил член СПЧ в беседе с РИА Новости.

Кабанов подчеркнул, что борьба с "элитами" в России идёт, но "аккуратно и точечно". Как считает член СПЧ, коррупция — угроза национальной безопасности, а значит, искоренить её помогут только более жёсткие меры.

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