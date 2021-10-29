В Москве прошла конференция ритуальщиков

Представители ритуальной отрасли провели в Москве первую конференцию "Модель управления похоронным делом. Вектор перемен". На ней были подняты насущные вопросы и обозначены пути дальнейшего развития.

В России нет институтов, которые готовили бы специалистов похоронного дела. Тем не менее, на данный момент в Москве на базе Учебного центра ГБУ "Ритуал" реализуются программы по подготовке и повышению квалификации по направлениям:

"Специалист в области похоронного дела",

"Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)"

и "Заведующий кладбищем".

В то же время ГБУ "Ритуал" уже оцифровало архивы всех московских кладбищ. Данные о 7 миллионах захоронений вскоре будут доступны гражданам. Кроме того, с конца 2020 года в столице начали выдавать электронные паспорта захоронений. Они содержат всю необходимую информацию, включая сведения о лице, ответственном за захоронение. Как подчеркнули в пресс-службе ГБУ "Ритуал", данные находятся на серверах учреждения, к работе не привлекаются сторонние подрядчики.