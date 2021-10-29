Комаровский уличил Зеленского в обмане

Популярный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский воспользовался его именем для пиара. Медик надеялся на реальное сотрудничество, однако все посылы оказались ложью.

Комаровский объяснил, он никогда не стремился в политику, но после того, как его программа стала супер популярной, многие политики пожелали с ним сотрудничать.

"При этом они не скрывали: все, что им нужно от меня, — чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации", — сказал Евгений Комаровский в интервью "Украинской правде".

Врач подчеркнул, что был не против того, чтобы стать советником президента, но его советы должны были "определяться бы медицинской наукой и больше ничем".

Комаровский отметил, что политическая карьера сейчас для него невозможна, так как он просто не собирается отказываться от русского языка — "языка родителей и языка, на котором он признавался в любви".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.