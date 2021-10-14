Целительница из Уфы, которая изобрела собственный метод лечения коронавируса и стреляет в голову клиентам пулями из крапивы, не стала дожидаться визита полиции, а поспешила дать пояснения.
И записала видео, чтоб не повторяться, давая показания:
По словам знахарки, стреляет она не пулями, в спрессованным порошком из крапивы.
Использует "натуропат" Лада в "обряде" не боевой пистолет, а "травмат" (от слова "трава"). Да и вообще, нападают на неё напрасно, ибо метод настолько хорош, что "работает" не только против "ковида", а помогает "вообще от всего".
Напомним, что видео с одного из сеансов целительницы Лады в понедельник вечером было опубликовано на телеграм-канале Mash.
После публикации ролика башкирская полиция начала проверку личности знахарки и её деятельности.
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