Целительница из Уфы объяснила, зачем стреляет в голову клиентам... крапивой

Целительница из Уфы, которая изобрела собственный метод лечения коронавируса и стреляет в голову клиентам пулями из крапивы, не стала дожидаться визита полиции, а поспешила дать пояснения.

И записала видео, чтоб не повторяться, давая показания:

По словам знахарки, стреляет она не пулями, в спрессованным порошком из крапивы.

Использует "натуропат" Лада в "обряде" не боевой пистолет, а "травмат" (от слова "трава"). Да и вообще, нападают на неё напрасно, ибо метод настолько хорош, что "работает" не только против "ковида", а помогает "вообще от всего".

Напомним, что видео с одного из сеансов целительницы Лады в понедельник вечером было опубликовано на телеграм-канале Mash.

После публикации ролика башкирская полиция начала проверку личности знахарки и её деятельности.