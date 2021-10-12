Полицейские проверят уфимскую целительницу, "лечащую" COVID-19 крапивой

Сотрудники МВД по Башкирии запустили проверку после широкого распространения в социальных сетях видеоролика, на котором видно, как жительница Уфы стреляет в голову пациентам с COVID-19 крапивными пулями.

Ранее Mash опубликовал запись с участием целительницы. Женщина поделилась, что благодаря её методике около тысячи клиентов смогли победить коронавирус.

Однако пуля с крапивой — только первый шаг в борьбе с COVID-19. Далее жительница Уфы берет пульверизатор, брызгает жидкость на человека и разжигает огонь.

"Здесь мощный заряд силы: вспышка, воздух, крапива. Крапива обладает целительными свойствами", — считает женщина.

Она уверяет, что появилась на свет с необычным даром, но магией заинтересовалась лишь 10 лет назад.

Сейчас полицейские устанавливают личность целительницы и круг лиц, которые обратились за ее услугами.

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