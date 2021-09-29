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ПФР напомнил, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

Общество

Специалисты отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области напомнили, что в России женщины после 55 лет и мужчины после 60 лет могут получить пенсионные накопления.

ПФР напомнил, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

На сегодняшний день есть четыре вида выплат пенсионных накоплений:

  • единовременная выплата,
  • срочная пенсионная выплата,
  • накопительная пенсия
  • также правопреемник может получить средства пенсионных накоплений застрахованного лица в случае его смерти

Чтобы получить все пенсионные накопления одной суммой, нужно отвечать определенным критериям. Таким правом обладают россияне, рожденные в 1967 году и позднее, мужчины, родившиеся в 1953–1966 годах, и женщины 1957-1966 годов рождения, которые официально работали в 2002–2004 годах с отчислением страховых взносов в ПФР. Кроме того, этой услугой могут воспользоваться участники программы государственного софинансирования пенсий, куда можно было вступить до 31 декабря 2014 года.

Единовременная выплата производится Пенсионным фондом или негосударственным пенсионным фондов (зависит от того, где человека хранил накопления). После достижения 55 лет женщины могут обратиться с заявлением в ПФР или НПФ, чтобы получить пенсионные накопления. Для обращения за этой услугой мужчинам необходимо достигнуть возраста 60 лет.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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