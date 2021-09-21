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Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием

Общество

После трагедии 20 сентября, произошедшей в Пермском университете, когда Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел, многие общественные активисты высказываются о нынешних законах об оружии и способах самообороны. Кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман высказался по этому поводу.

Вассерман считает необходимым учить детей пользоваться оружием

По мнению известного участника телешоу "Своя игра", в России необходимо обучать детей владению оружием, как это происходило в прошлом. Вассерман считает, что такой подход поможет с детства понять, насколько оружие опасно. 

"На протяжении большей части истории человечества оружием овладевали с детства. И насколько я могу судить, сумасшедших в прошлые времена было не больше, чем сейчас", — заявил в интервью Daily Storm Вассерман.

Анатолий Вассерман — один из многих известных коллекционеров огнестрельного оружия, а также сторонник его свободной продажи. По его мнению, зависимости между доступностью оружия в обществе и подобными инцидентами, нет. Вассерман привёл в пример Японию, где у населения на руках нет огнестрельного оружия, но убийства происходят с использованием ножей.

"Бежит человек с ножами в руках по улице и пыряет всех встречных, пока не найдется, наконец, редкий для Японии полицейский с огнестрелом. Так что дело не в том, легко ли достать оружие", - резюмировал Вассерман.

Вассерман избирался в Госдуму по 205-му округу в Москве. С результатом 33,66% он выиграл выборы у представителя КПРФ Сергея Обухова. Официальные результаты будут объявлены позже.

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Автор: Денис Батенин, Куратор: Наталия Красовская
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