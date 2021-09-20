Павел Дуров предупредил россиян о крупном обновлении Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил пользователей о масштабном обновлении сервиса. Об этом он написал в своём канале.

Новые возможности удалось внедрить после их согласования с корпорацией Apple. По словам предпринимателя, в разработанной версии Telegram содержатся современные функции для быстрого обмена тестовыми или голосовыми сообщениями. В ближайшие часы система перейдёт с 32- на 64-битный диапазон работы. По словам Дурова, для этого программисты практически полностью перестраивали сервис.

"В течение последних 12 месяцев мы перестраивали почти все наши приложения, архитектуру хранилища и скрипты для перехода на 64-битный диапазон, чтобы мы могли без проблем расширяться до других галактик", — отметил бизнесмен.

После обновления пользователям рекомендуют подождать 1-2 минуты для оптимизации базы данных чата. При этом на Android могут возникнуть незначительные проблемы с подключением.

"Мы исправляем это. Если не хотите ждать, вы можете выйти из системы и снова войти в неё", — пояснил Дуров.

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