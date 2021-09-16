Заведующий лабораторией Психологического института Российской академии образования, профессор Борис Эльконин выступил против идеи разделить все средние учебные заведения по половому признаку.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разделить все школы на мужские и женские.

"Плохо отношусь. Потому что мальчишеское, девическое сообщества, во-первых, всегда есть. Во-вторых, это [совместное обучение] особенно полезно для младшей и подростковой школы. Если разделить школы на мужскую и женскую, то будет происходить усиление всякого рода гендерных неправильных отношений", — рассказал Борис Эльконин в беседе с Pravda.Ru.

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин рассказал о попытках внедрить раздельное образование в СССР и России.

"Вопрос о раздельном образовании по половому признаку поднимался несколько раз за историю, начиная с 1917 года, когда был отменён принцип, действующий в Российской империи. Один раз он был снова внедрён в конце 40-х — начале 50-х годов, но достаточно быстро отменён, потому что итог психологического развития был отрицательный. Академические успехи, социализация и мальчиков, и девочек показывали существенное снижение в среднем по обществу, нежели это имело место при смешанном образовании. Поэтому ни в 90-е годы, когда в очередной раз поднялся вопрос об этом, ни в нулевые, когда снова была реформа образования, ни в 2012 году, когда готовился закон "Об образовании", поправки о раздельном образовании по половому признаку не проходили экспертизу научного сообщества", — сказал Деревягин.