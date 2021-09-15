Жириновский призвал разделить школы по половому признаку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России нужно разделить все средние учебные заведения на мужские, женские и смешанные школы. При этом родители должны сами выбирать, куда отдавать детей.

По словам политика, школы будут носить следующие названия: "мужской лицей, гимназия для женщин, а смешанная — просто". Он отметил, что для матерей, которые живут без мужа и вынуждены самостоятельно воспитывать детей, станет удобно отдавать сыновей в "лицей".

Также Жириновский выступил с инициативой об отмене экзаменов в школах. Он считает правильным оценивать активность школьников на протяжении всего периода их обучения, а потом загружать в компьютерную программу полученные данные для определения успеваемости учеников.

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