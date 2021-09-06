"Предлагаю покаяться": священник призвал патриарха Кирилла раскрыть доходы

Священник храма Блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Роман Степанов призвал патриарха Кирилла опубликовать декларацию о доходах.

"Я предлагаю нам всем покаяться. Сделать свои жизни открытыми, рассказать о своих доходах и о своём имуществе", — сказал Степанов.

Он призвал патриарха, митрополита, архиепископов, епископов, все монастыри, храмы и церковные образования обнародовать свои декларации о доходах.

Священнослужитель назвал Русскую православную церковь "закрытой организацией", скрывающей беззаконие и злоупотребление.

По словам бывшего ответственного редактора "Журнала Московской патриархии" Сергея Чапнина, патриарх Кирилла является самым богатым православным иерархом в мире. Об этом он написал на своей странице в Facebook в 2019 году. При этом журналист не представил никаких доказательств.

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