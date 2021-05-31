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Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых

Общество

Владельцам ресторанов предложили создать в своих заведениях "зоны, свободные от коронавируса". С данной инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперты оценили идею создания в ресторанах "особых столиков" для привитых

Предложение градоначальника вызвало вопросы у юристов и врачей. В первую очередь непонятно, как это будет выглядеть на практике. То ли в рестораны не будут пускать посетителей без справки о вакцинации, то ли все заведения общепита разделят на vip-зоны для привитых граждан и зоны для всех остальных.

Понятно, что власти пытаются всеми возможными способами стимулировать населения прививаться, но что делать людям, которые уже переболели "ковидом", и имеют высокий уровень антител, а также аллергикам и тем, кому противопоказана прививка от COVID-19?

Грозит ли россиянам обязательная вакцинация

Юристы утверждают, что власти могут ввести обязательную вакцинацию в стране, сославшись на Санитарные правила, утвержденные Роспотребнадзором. Ведь согласно 10-й статье ФЗ № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства и постановления санитарного врача. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

Однако без соответствующего постановления санитарного врача, введение каких-либо ограничений против не привитых граждан противоречат Конституции РФ, пояснил в интервью "СП" медицинский юрист Иван Печерей.

Более того, данная мера не только спровоцирует недовольство россиян, но и не будет иметь высокую противоэпидемиологическую эффективность, считает врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Эксперты считают, что нужно использовать другие методы стимулирования граждан к вакцинации.

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Собянин=Отделить места для привитых от COVID 19 в ресторанах Москвы=Медицинский расизм
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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